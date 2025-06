Stamattina riapre via Ca’ de’ Frati. Intervento da 3,2 milioni di euro

È prevista per stamattina la riapertura di via Ca’ de’ Frati, strada provinciale tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo, dopo un lungo intervento di manutenzione straordinaria che ha costretto a un enorme disagio per le inevitabili deviazioni su percorsi alternativi. La riapertura avviene con un lieve anticipo rispetto a quanto era stato previsto nei giorni scorsi. L’intervento su quella carreggiata è stato svolto in più fasi, con i primi cantieri avviati nel 2020, comportando un investimento totale in soldi pubblici di 3,2 milioni di euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il piano nazionale per la manutenzione straordinaria della rete viaria delle Province. Negli ultimi giorni l’impresa ha completato le finiture e la segnaletica, per garantire la riapertura già da stamattina, restituita ai cittadini in una condizione di maggiore sicurezza.