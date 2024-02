Stampa 3D e siti web. Ecco i corsi gratuiti

Al via corsi gratuiti al Cfp-Centro formazione professionale di Guastalla, dedicati a progettazione di siti web e blog, stampa in 3D, manutenzione e riparazione di parti produttive con strumentazione di diagnosi, lezioni sulla Digital Transformation Tools (dalla comprensione delle esigenze del cliente alla sperimentazione di soluzioni. Possono accedere ai corsi persone che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere a istruzione e formazione, residenti in Emilia-Romagna. Esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato.