Stand Up Psicologi, la terapia sposa il cabaret

La psicologia, regno dell’introspezione, si sposa con la dinamicità della stand up comedy? A giudicare dal successo di Stand Up Psicologi, format ideato da Tommaso Moratti, si direbbe di sì. Nei giorni scorsi la vermuteria Guascone (via Guasco) ha ospitato il primo appuntamento della seconda stagione, facendo il tutto esaurito. Ogni incontro, con cadenza mensile, affronta un tema diverso attinente alla psicoterapia con un intrattenimento stile cabaret. Microfono alla mano, gli spettatori partecipano raccontando le loro opinioni e, se se la sentono, le loro esperienze. Uno scambio continuo che elegantemente propone profondità e ironia, mentre Moratti ‘dirige il traffico’ stimolando il pubblico con domande e provocazioni. Moratti, 38 anni, è psicologo-psicoterapeuta e vice responsabile della comunità terapeutica Tregua del centro Papa Giovanni XXIII.

Come nasce questo format?

"Nasce dal fatto che credo in una psicologia capace di uscire dallo studio del terapeuta. L’idea di andare dallo psicologo e trovarsi davanti un vecchio saggio che ti spiega come si sta al mondo va sdoganata".

Lei crede che in questa società, che si professa moderna e avanguardista, andare dallo psicologo comporti ancora timore e imbarazzo?

"Assolutamente sì. Per questo Stand Up Psicologi affronta temi su cui ci si può esprimere liberamente, mettendosi in contatto con altre persone che possono supportarti o farti capire cos’è che non funziona. In un secondo momento, gli stessi argomenti possono possono essere affrontati in studio".

Qualche spettatore l’ha poi contattata per venire in terapia da lei?

"Sì, è successo e ne sono contento. Lo scopo era proprio quello di creare uno spazio che a Reggio mancava, più colloquiale e senza per forza dover partecipare a una conferenza o a un dibattito. Finora questo format ha suscitato molta curiosità e interesse".

Come vive lei queste serate?

"Io personalmente sono sempre molto emozionato nel provare a individuare i bisogni del momento, in base anche a come si sviluppa il confronto tra i partecipanti. Parto da una scaletta ma il bello è seguire le necessità di chi ascolta".

Possiamo avere qualche anticipazione sui temi delle prossime serate?

"Il prossimo 20 novembre parleremo dell’autostima, in futuro vorrei trattare anche il tema della cherofobia. Letteralmente, la paura di essere felici. Perchè in questo mondo per l’appunto moderno non ci manca nulla, eppure quasi mai ci ritroviamo a essere soddisfatti".

