Stangata ai tifosi granata Daspo a cinque ultras Derby col Parma a rischio

di Daniele Petrone

Pioggia di Daspo per gli scontri tra i supporter di Reggiana e Pescara fuori dallo stadio Pavesi di Fiorenzuola, al termine della partita di Coppa Italia del 6 agosto scorso. E ora tutta la tifoseria trema: a rischio ci sono le prossime trasferte di Como e di Parma per l’attesissimo derby.

La questura di Piacenza ha emesso ben 16 provvedimenti; di questi, cinque nei confronti degli ultras granata, tutti appartenenti al gruppo Teste Quadre, ai quali è stato notificato ieri sera. Quattro di loro non potranno partecipare a manifestazioni sportive per la durata di 8 anni e 5 mesi, ad un altro invece per due anni. Stangata anche per 11 sostenitori abruzzesi: per uno di loro è stato emesso un Daspo di 10 anni e cinque mesi. I tafferugli erano scoppiati alla fine della gara nel piazzale dello stadio; le due fazioni erano state fatte uscire contemporaneamenti dai rispettivi settori e complice il nervosismo per la sonora vittoria della Regia (6-2) si erano innescate le scaramucce con lancio di sedie, sassi, bastoni e bombe carta. La polizia col reparto celere è dovuta intervenire coi lacrimogeni.

Una guerriglia che potrebbe influire nella valutazione di rischio dei prossimi appuntamenti della Reggiana. A partire dalla prossima trasferta di Como (match in programma alle 20,30 di sabato); le due tifoserie sono rivali e già dieci anni fa – quando le squadre militavano in Serie C – si verificarono dei violenti scontri. L’Osservatorio del Viminale, che si esprime in merito, si riunirà oggi e prenderà eventualmente una decisione sul divieto di trasferta ai tifosi della Reggiana. In attesa della delibera, ancora non sono state attivate la prevendita dei biglietti (sul sito ufficiale del Como c’è scritto: "sarà attivata nei prossimi giorni"). Lo stesso Ministero valuterà mercoledì prossimo se permettere ai tifosi granata di poter assistere al derbyssimo col Parma allo stadio Tardini sabato 2 settembre alle 18,30.

Da quanto filtra, nonostante il pericoloso fresco precedente degli scontri di Fiorenzuola, la tifoseria granata potrebbe essere graziata visto che al Pavesi c’è stato in primis un errore di sottovalutazione e di gestione dell’ordine pubblico (ma le responsabilità degli stupidi facinorosi restano eccome); ma se sarà consentita la trasferta a Como, dal comportamento degli ultras ai piedi del lago potrebbero dipendere le sorti della decisione in vista di Parma.