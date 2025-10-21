Stangata sulla Tari: "Atersir sotto organico. Manca la gara sui rifiuti"

Dietro i rialzi della tariffa per la raccolta dei rifiuti c’è una gestione inadeguata di Atersir, che a causa della carenza di personale non è stata capace di indire una gara per la gestione del servizio su Reggio? A porre il quesito alla giunta regionale è l’assessore di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona, sulla scia dei rialzi della seconda rata della Tari che a Reggio in alcuni casi hanno superato il 20% dell’importo complessivo.

Una mazzata che ha scatenato il dissenso popolare di tantissime famiglie, con altrettante segnalazioni pervenute alla redazione del Carlino Reggio.

All’origine dell’interpellanza avanzata dal meloniano ci sono le dichiarazioni di Mario Ori, responsabile Servizio Sgru Territorio Ovest di Atersir, agenzia che regola i servizi idrici e dei rifiuti degli enti locali dell’Emilia-Romagna.

Lo scorso giugno durante una commissione consiliare del Comune di Reggio, riferisce Aragona, Ori venne interrogato sul fatto che i Comuni dove vengono effettuate gare per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti hanno una Tari significativamente più bassa.

A quel punto, Ori "ha confermato che a Reggio la gara non è stata organizzata – dice l’assessore –. Lo stesso responsabile ha giustificato la mancanza di una gara col fatto di essere in presenza di una pianta organica di Atersir di sole 55 persone, di cui appena 40 operative".

L’agenzia si sarebbe dimostrata "incapace di fatto di gestire una procedura fondamentale per garantire tariffe competitive. In virtù di ciò, è lecito pensare che i reggiani paghino una Tari esorbitante a causa della inadeguatezza organizzativa e gestionale di Atersir, ente regionale che non ha provveduto a dotarsi di personale necessario per svolgere adeguatamente il proprio ruolo".

Da qui l’atto ispettivo "per chiedere alla giunta se confermi il quadro organizzativo di Atersir così come descritto in occasione della commissione consiliare nel Comune di Reggio – chiosa Aragona – e la reale motivazione del perché non sia ancora stata indetta una gara per la gestione del servizio rifiuti ma si è invece preferito dare continuità alle modalità operative pregresse". Con il risultato di arrivare a tariffe in netta crescita.

Quelle stesse tariffe per l’anno 2025 che l’amministrazione comunale reggiana ha approvato e che sono state elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario (Pef) validato da Atersir. Il Pef prevedeva "una crescita tariffaria al limite massimo consentito dalla regolazione Arera, pari a +5,15% rispetto all’anno precedente" riferisce l’assessore nell’interpellanza.

Di conseguenza "le entrate tariffarie totali sono passate da 37,2 milioni a 40,5 milioni di euro, con un incremento netto di oltre 3,2 milioni di euro in un solo anno"; ad accusare per prime il colpo sono "le famiglie, con rincari che arrivano a +40,35 euro annui per un nucleo da 6 persone, e anche le attività economiche" per le quali gli incrementi al metro quadro superano in molti casi il +10% rispetto all’anno scorso, specialmente nei settori come commercio, ristorazione e artigianato.

g. b.