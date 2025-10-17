Stangata Tari, Atersir puntualizza: “Tariffe più basse dell’inflazione”

Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Fabio Testi, sindaco di Correggio e coordinatore provinciale di Atersir, come commenta la stangata sulla Tari?

“Vorrei puntualizzare però che i rincari sono inferiori al +27%. La percentuale del rincaro va rapportata al costo annuo e non sulla rata. Stangata? Dipende. La stima è una media, poi dipende caso per caso, da attività a famiglia. C’è chi avrà un aumento superiore e chi inferiore”.

In redazione però sono arrivate una miriade di lettere, con bollette alla mano, con picchi anche del 30%…

“Essendo stato messo l’aumento tutto sulla seconda rata compare come doppio in percentuale di quanto è realmente sull’anno solare. Sulla prima rata non si riusciva a intervenire perché i numeri finali per definire le tariffe sono arrivati troppo tardi”.

A giugno fu dichiarato l’aumento, ma si è andati oltre.

“L’incremento è superiore rispetto a quanto dichiarato proprio per il parametro compensativo del cosiddetto ‘UR3’ coi 6 euro ad utenza, voluto da Governo e Arera per aiutare le famiglie meno abbienti – quella con reddito Isee fino a 9.530 euro e per redditi fino a 20mila euro con quattro figli – che trovo una scelta opportuna. La scelta non è stata quella di trovare le risorse fuori dalla Tari, ma di inserire a livello nazionale questo parametro che va a ricadere sulle utenze ed ecco spiegato gli aumenti della tariffa”.

Si è puntato il dito sull’inflazione che ora è poco più del 2%.

“Bisogna guardare oltre. Abbiamo fatto uno studio sulla tariffa negli ultimi 12 anni, sulle bollette dal 2014 a oggi, su base casistica standard di un appartamento da 100 metri quadri con tre residenti. A Correggio c’è stato un aumento medio complessivo del 12% con un’inflazione che ha toccato il 20%. In realtà si evince che le tariffe Iren sono minori rispetto all’aumento inflazionistico. I costi del servizio e del carburante, per dirne due, sono cresciuti così come sono stati aggiornati i contratti che pesano sul bilancio portando giocoforza le tariffe a salire”.

Reggio viene sempre osannata tra i Comuni più virtuosi nel riciclo. Ma non basta?

“Dobbiamo migliorare la qualità del differenziato perché questo aumenta poi il valore di ciò che rendi attraverso i consorzi nazionali. Se si guardano le statistiche nazionali di enti terzi, il costo di tutto il trattamento rifiuti del bacino di Reggio è in linea o più basso rispetto ad altri gestori in regione. Noi produciamo tantissimi rifiuti, abbiamo uno dei tassi pro-capite più alti d’Italia. E questo influisce”.

Quindi i cittadini ‘se la devono mettere via’?

“Stiamo già dialogando con Iren per provare a contenere gli aumenti. Ma quando il costo della vita e i prezzi dei servizi nonché della gestione degli impianti di smaltimento crescono, è normale purtroppo”.

Certo, rispetto agli utili e agli stipendi dei super manager di Iren è difficile da accettare…

“Non voglio difendere Iren. Però nella lettura di gestione, va analizzato tutto. La multiutility utilizza le coop sociali per la raccolta rifiuti quando potrebbero anche appaltare i servizi ad altre società, forse anche risparmiando e la ricaduta sul territorio sarebbe negativa perché verso tante persone di queste realtà hanno una funzione di reinserimento sociale che difficilmente altri riuscirebbero a offrire. Casi difficili che ricadrebbero sugli enti locali che invece vengono aiutati anche sull’educazione ambientale, con progetti di varia natura e di grande valenza per le scuole. Questi aspetti danno valore aggiunto al di là delle polemiche da bar: bisogna avere una visione più ampia e non solo guardare ciò che ci dà fastidio”.

Daniele Petrone