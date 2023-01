Stankovic e la Samp: "Dedicato a Sinisa"

Sassuolo

1

Sampdoria

2

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Frattesi (36’ st Alvarez), Henrique, Thorstvedt (1’ st Traorè), Berardi (41’ st Ceide), Pinamonti (36’ st Defrel), Laurientè. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Obiang, Antiste, Romagna, Erlic, D’Andrea, Kyriakoupolos. All. Dionisi.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Bereszynski, Nuytinck, Amione (27’ st Murru), Leris, Rincon, Vieira, Augello, Verre (41’ st Murillo), Gabbiadini, Lammers (27’ st Montevago). A disp. Contini, Ravaglia, Villar, Yepes, Malagrida, Villa, Paoletti, Trimboli. All. Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: 25’ pt Gabbiadini, 28’ pt Augello; 19’ st Berardi (rigore).

Note: ammoniti Vieira, Amione, Montevago, Rogerio per gioco scorretto, Berardi per proteste. Recupero: 1’ e 5’.

Nel tabellino il suo nome non comparirà, ma l’idea che Sinisa Mihajlovic, da lassù, abbia spinto la Sampdoria al successo è opinione diffusa.

Al tecnico serbo, ex doriano sia come giocatore sia come allenatore, è andato il pensiero del suo amico fraterno, Dejan Stankovic, subito dopo la rete del momentaneo 2 a 0 di Augello: "Dopo la rete – confessa l’ex Stella Rossa – ho guardato verso il cielo e ho pensato a Sinisa".

E Sinisa, quasi sicuramente, ha sorriso, assistendo alla seconda vittoria di ‘Deki’ da quando allena la Sampdoria. Tre punti, firmati da Gabbiadini (splendida rovesciata dell’ex Bologna e Napoli) e appunto da Augello. Nella ripresa il brivido, leggasi rete di Berardi, ha messo sull’attenti la Samp di Stankovic, trafitta su calcio di rigore dopo il fallo concesso da Nuytinck, appena arrivato dall’Udinese e già in campo.

"Dobbiamo curare i dettagli, è vero che ha commesso il fallo ma non posso ignorare il gran lavoro svolto".

Una Sampdoria letteralmente trasformata, soprattutto nell’atteggiamento: "Era quello che volevo, questa deve essere la nostra carta d’identità. Faccio i miei complimenti a tutti, oggi sembrava di giocare in casa. È una mentalità che dobbiamo avere anche a Marassi, i ragazzi non devono avere paura di sbagliare".

Sbaglia invece il Sassuolo di Dionisi, che ammette: "Troppa superficialità". Prosegue poi Stankovic: "Una grande vittoria, ma un piccolo passo nel nostro cammino. Delle questioni societarie non voglio parlare, il mio posto è in campo". La chiusura è di quelle che fanno commuovere: "Si sa a chi va la dedica, ogni vittoria verrà dedicata a lui". Sinisa c’è. Sempre.

Giacomo Guizzardi