Stanotte chiuso il casello di Reggio

Dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani sarà completamente chiuso il casello autostradale di Reggio, sia in entrata sia in uscita per consentire lavori di pavimentazione.

Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione Terre di Canossa sulla A1 Milano-Napoli o di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena. Il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero-Modena verso Bologna è rimasto chiuso anche nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e di oggi dalle 22 alle 6, con uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia per poi percorrere la viabilità ordinaria su Ss722, Ss468, Sp185 e Sp13. Ieri mattina sui tratti si è verificato qualche disagio e alcuni chilometri di coda.