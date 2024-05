Stanza caldaia occupata abusivamente: sgomberata dagli agenti

Sgomberato un edificio a Scandiano occupato abusivamente. Martedì 30 aprile è stato effettuato lo sgombero definitivo del locale adibito a caldaia in via Magati, ma appartenente a un palazzo con ingresso in piazza Boiardo di proprietà del Comune. I residenti avevano segnalato la presenza di persone che andavano a dormire in questa stanza dove si trova una caldaia. La polizia locale del presidio di Scandiano dell’Unione Tresinaro Secchia ha eseguito un sopralluogo. Gli agenti, durante l’attività di verifica, hanno scoperto che la porta d’ingresso era stata manomessa e non si chiudeva. Gli operatori della polizia locale hanno poi identificato le due persone presenti al momento del controllo e in seguito anche un altro uomo in quanto sono state trovate tre brande con coperte. Le persone sono state successivamente segnalate ai servizi sociali che si sono attivati per trovare una soluzione abitativa. È stato intimato agli abusivi di non utilizzare la stanza e di rimuovere il materiale precedentemente portato. È stata pure sostituita la serratura dei locali, ma la porta è stata nuovamente danneggiata per accedere all’interno. Non è stato però possibile identificare le altre persone. Gli agenti hanno ancora accertato la presenza dei materiali rinvenuti nel primo controllo. La polizia locale ha chiesto al Comune di attivarsi per compiere lo sgombero dei materiali presenti nel locale per impedire che venisse utilizzato abusivamente. Un’attività affidata ad Iren Abiente avvenuta sotto la vigilanza degli agenti. Gli operai del Comune hanno riparato la porta d’ingresso: è stata rinforzata per evitare in futuro altre situazioni simili.

m. b.