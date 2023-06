Stanziati 57mila euro per le famiglie Aiuteranno chi ha bambini piccoli

Il Comune di Rubiera eroga quasi 60mila euro per aiutare i genitori dei bambini del nido e delle scuole dell’infanzia.

"Anche per quest’anno – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro – è in arrivo un contributo a tutte le famiglie i cui figli frequentano i servizi 0-6 di Rubiera. Verranno erogati complessivamente 57mila euro, coperti dal contributo del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. In questi giorni stanno arrivando le comunicazioni alle famiglie. Non ci sono domande da presentare: c’è solo da comunicare il proprio Iban per ricevere il contributo nel caso in cui il Comune non ne fosse già in possesso". L’amministrazione di Rubiera nel passato aveva già portato avanti altre iniziative simili. Per il nido a tempo pieno il contributo ammonta a 415 euro per Isee da 26mila a 28mila, 400 euro da 28mila a 40mila, 100 euro oltre i 40mila o in assenza di attestazione Isee. Chi ha Isee fino a 26mia ha già beneficiato di ‘Al Nido con la Regione’.

"Per la scuola d’infanzia (comunale, statale o privata) – spiega il sindaco Cavallaro – il buono ammonta a 240 euro per Isee fino a 4700 euro, 220 fino a 9500 euro, 210 fino a 13mila euro e via scendendo fino ai 100 euro che toccano a chi ha un Isee superiore a 40mila euro o non presentata".

I contributi per il nido saranno erogati a giugno, mentre quelli per la scuola d’infanzia sono previsti tra agosto e settembre. Quelli per i fratelli si vanno a sommare.

"Ci rendiamo conto che non si tratti di grandi cifre, ma certamente è un segnale concreto e utile in un momento difficile per tante famiglie", ha detto il primo cittadino rubierese Cavallaro. Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio scuola al numero: 0522622238.

Matteo Barca