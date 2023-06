Stanziati 850mila euro per sistemare la tangenziale

di Francesca Chilloni

Procede l’iter per la messa in sicurezza della tangenziale di Montecchio, che prevede un intervento da 850mila euro. La Provincia ha affidato allo Studio MM di Traversetolo l’incarico di svolgere indagini diagnostiche lungo la Sp 67 Calerno-Montecchio per valutare lo stato dei terreni e degli asfalti, oltre a prove di laboratorio necessarie per scegliere i materiali giusti per stabilizzare la trafficatissima arteria.

Nel novembre 2022 la Regione ha stanziato 600mila euro, mentre i rimanenti 250mila li ha recuperati Palazzo Allende nel proprio avanzo di amministrazione. La Sp 67 è un tronco dell’asse nord-sud della Val D’Enza, che poi prosegue a sud con la Sp12 (Montecchio-S.Polo) e a nord con la SP111 (Calerno - Boretto), e rappresenta il principale collegamento alla via Emilia e al casello A1 Terre di Canossa-Campegine.

Proprio l’elevato traffico con una notevole presenza di mezzi pesanti fa sì che ci siano tratti in cui l’asfalto è completamente disgregato, pieno di buche e fessure, avvallamenti e dossi. A beneficio dei reggiani va anche il milione di euro che la Provincia di Parma ha investito sulla messa in sicurezza del ponte sull’Enza (Sp28) tra Montechiarugolo e Montecchio, mentre invece resta un’incognita la realizzazione della bretella di collegamento dal ponte verso San Polo, tra la Sp 12 e la Sp 28, per portare il traffico fuori dal centro di Montecchio. Nonostante a settembre 2022 sia stato firmato un accordo con la Provincia per completare la tangenziale con una bretella da 1,5 km, non risulta siano ancora stati reperiti i 6 milioni necessari per procedere con l’opera. La bretella è stata inserita nei documenti di programmazione del Comune 2023-’25 e nel Bilancio di previsione vi sono 2,5 mln di contributo pubblico, un mutuo di 2 milioni 582mila euro, 200mila euro da "extra-oneri di cava" e 718mila euro da vendita delle azioni Iren, ma non è intenzione della Giunta Torelli di andare ad attingere al proprio "salvadanaio" quanto invece cercare insieme alla Provincia denaro in Regione o dai Fondi strutturali europei.