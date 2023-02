Benedetta Salsi

I dati che leggerete nelle pagine successive sul mercato degli affitti a Reggio sono impressionanti: raccontano di una esplosione della domanda post Covid del 146%, con una contemporanea contrazione (lo scorso anno) del 7,5. Ecco, se la matematica non è un’opinione, qualcosa non sta funzionando. Se studenti, lavoratori fuorisede, operatori di polizia (ma anche normalissime famiglie) non trovano un alloggio in cui vivere è anche colpa di un sistema che non ha saputo correre al passo della crescita della città. Un sistema che continua a pensare in grande e ora, in affanno, non sa come correre ai ripari.