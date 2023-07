Stasera a Casina viene presentato il libro "Quel che tiene vivi"

Ecco cosa fare oggi e nei prossimi giorni in Appennino. A Casina, alla Casa Cantoniera, stasera alle 21, per la rassegna "I Martedì alla Cantoniera", a cura di Giovanna Caroli, presentazione del libro "Quel che tiene vivi" con l’autrice Mariapia Veladiano. Domani a Selvapiana (Canossa), al Tempietto del Petrarca, letture nell’ambito del progetto "Esploratori di parole". Mentre giovedì a Casina, all’ex bocciodromo del Parco Pineta, alle 21,30, per la rassegna cinematografica estiva "Un mondo di cui prendersi cura", legata al tema della salvaguardia dell’ambiente e ideata da "Effetto Notte" proiezione Di "Nausicaa della valle del vento" di Hayao Miyazaki (ingresso gratuito, info: 349 4433017).

g.s.