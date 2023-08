Stasera a Correggio: Ludoteca sotto le Stelle, Giochi da Tavolo nel Parco

Proseguono gli eventi nella settimana che porta al Ferragosto, a Correggio. Stasera alle 21 alla Casa nel parco tornano gli appuntamenti di ’Una ludoteca sotto le stelle’, con una selezione di giochi da tavolo per tutte le età e i gusti, nella cornice serale del Parco, per scoprire insieme modi, tattiche e strategie di gioco: dai classici alle ultime novità ad una selezione di proposte per i più piccoli, a cura dello staff della Casa nel parco.

Venerdì alle 21,30 nel cortile di palazzo dei Principi ’Cinema a Palazzo’ con la proiezione del film "Emma", girato nel 2020 e proposto in collaborazione con l’associazione Cinecomio. Da segnalare che il 18 agosto alle 21,30 la rassegna cinematografica prevede la proiezione di "Frankestein Junior", pellicola storica e molto nota, girata nel lontano 1974, proposta per la rassegna cinematografica.