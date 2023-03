Stasera a Meletole una comic-cena con Incerti e Zanni

I comici Mauro Incerti e Andrea Zanni, ben noti da tempo al pubblico reggiano e non solo, sono i protagonisti di "Non si ride a tavola", un’esilarante comic-cena in scena stasera dalle 20 nella sala civica di Meletole, a Castelnovo Sotto. Ad accompagnare gli artisti ci saranno le musiche e gli effetti speciali di Omar Rizzi. Il menù della serata prevede zuppetta di moscardini, pesce spada alla piastra con patate e sorbetto. L’ingresso con cena costa venti euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339-7501417.