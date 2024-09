Stasera al Rosebud ’Cuori liberi’, incontro con il regista Schiazza

L’appuntamento con "Gli invisibili", al cinema Rosebud di Reggio, stasera alle 21 propone "Cuori liberi. Fino all’ultimo respiro", un nuovo film su peste suina, violenza sugli animali e non solo. Alla proiezione sono attesi anche il regista e produttore Alessio Schiazza e i protagonisti Roberto Manelli con Sara D’Angelo. Sono decine di migliaia i suini abbattuti per la peste suina africana. Questa malattia non è trasmissibile all’uomo ma la normativa europea è chiara; nel caso in cui si manifesti la peste sul territorio si prevede l’abbattimento preventivo dei maiali presenti – positivi o no – per minimizzare il rischio di "contagio" e le perdite economiche. Così a Sairano, in provincia di Pavia, decine di attivisti accorrono da tutto il Paese rispondendo alla richiesta di aiuto del rifugio Progetto Cuori Liberi; resistendo al fianco di Roberto e Sara – portavoce per la Rete dei Santuari – con determinazione per interi giorni di presidio, dormendo accampati, raccontando sui social la lotta anche oltre i confini italiani in difesa di chi quel posto lo chiamava casa. Proseguono gli eventi della Settimana della Salute mentale: da oggi al 28 settembre alla biblioteca comunale di Casina apre la mostra di manufatti di Ars Canusina della collezione privata di Maria Bertolani. Fino al 29 settembre al parco San Lazzaro, in via Amendola, la mostra di cartoline e opere realizzate nei laboratori artistici Area Las. Da oggi al primo ottobre la Casa di Alice di via Gandhi propone foto degli ospiti della struttura. Oggi resta aperta a palazzo ducale di Guastalla la mostra fotografica degli atelier dei Csm di Guastalla e Correggio. Alla Bottega di via Fontana a Reggio proseguono gli appuntamenti di "Internet e vita sociale", un viaggio educativo nel mondo digitale.

a. le.