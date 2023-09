Stasera al Rosebud un Almodovar in lingua originale

Prosegue al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, il ciclo di proiezioni dedicate alla produzione del regista Pedro Almodovar. Stasera alle 21 viene proposto "Che ho fatto io per meritare tutto questo?", un film spagnolo del 1984 proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, nell’ambito della rassegna "Cinema ritrovato". Gloria è sposata, il marito è un taxista, ha due figli e una suocera che vive con loro in un appartamento in un quartiere di edilizia popolare. Per contribuire all’esiguo bilancio familiare lavora come donna delle pulizie...