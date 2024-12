Stasera al teatro Romolo Valli l’orchestra sinfonica Terre Verdiane

È tutto pronto per il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale organizzato da Lapam Confartigianato, che quest’anno celebra l’edizione numero 20.

Questa sera alle 20.30, al Teatro Valli. Come ogni anno, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza: per l’appuntamento natalizio del 2024, Lapam Confartigianato ha deciso di destinare la somma raccolta alla Cooperativa Sociale Madre Teresa, che si occupa del benessere dei bambini e delle bambine, sostenendo donne in difficoltà.

Ad allietare la serata sarà l’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane (foto), diretta Stefano Giaroli. Il concerto ha in programma brani natalizi di diverse epoche e luoghi. Ingresso a offerta libera (prenotazioni e informazioni: Lapam 0522 273535).