Stasera al Valli ballano e cantano i gatti

Un’irresistibile colonia di gatti che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna, in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica.

Arriva al Teatro Valli il musical ’Cats’, con una produzione internazionale firmata da Massimo Romeo Piparo.

Stasera, domani, sabato alle 20.30 e domenica alle 15.30 (ogni rappresentazione è sold out).

’Cats’ è titolo che ha cambiato la storia del genere musical, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot. In questo allestimento si presenta con un grande cast di artisti, l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell (coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di Webber, da School of Rock a Cinderella). Per la prima volta al mondo, il ’Cats’ di Massimo Romeo Piparo ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad essere ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Anche nella versione italiana dello spettacolo – che a Broadway ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi tra i primi quattro musical più rappresentati della storia – ci sono scenografie spettacolari e coreografie mozzafiato. Sul palco il pubblico vede muoversi come veri felini gli artisti, tutti sottoposti a speciali e lunghissime sedute di trucco per una metamorfosi sorprendentemente realistica in un trionfo di miagolii, nasi neri, baffi, lunghe code e zampe felpate. In una speciale notte dell’anno, tutti i gatti del Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere a una nuova vita da Jellicle. Ma la festa felina è turbata da due eventi: il rapimento di Old Deuteronomy e l’apparizione di Grizabella, l’affascinante gatta-glamour che, dopo aver lasciato i Jellicle per esplorare il mondo, soffre l’esclusione e il rifiuto del branco e lancia il suo appello disperato e malinconico con la struggente canzone "Memory".

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco