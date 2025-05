Stasera all’Arco c’è Ezio Abbate. E domani Zamboni

Il libro "Ti vengo a cercare" di Ezio Abbate (foto) è al centro dell’incontro di oggi alle 18 alla libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano in centro a Reggio, con l’autore in dialogo con Sandra Campanini. Carla ha quarant’anni e da quando ha perso il marito si è limitata a sopravvivere. Un giorno scopre che il figlio Lorenzo, che ha cercato un riscatto personale nell’Islam, è partito per la Siria a combattere la guerra di liberazione dal regime di Assad. In una notte Carla decide che è tempo di cambiare: sale su un aereo e va a riprendersi il figlio prima che sia tardi. Da qui in avanti è rischio e avventura… Abbate trova nel punto di vista di una madre, nella sua personale "guerra santa", il motore di una storia che spinge oltre l’attualità.

E domani alle 18 l’incontro "L’Italia Chi Amò", con Massimo Zamboni che approfondisce temi delle sue produzioni recenti: l’album "La mia patria attuale", la colonna sonora di "Arrivederci Berlinguer", l’album "Ppp-Profezia è predire il presente".