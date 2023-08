Stasera apre la festa del Pd al campovolo Musica dance ma anche ballo liscio

Si stanno ultimando i dettagli, ai vari stand, in vista dell’apertura de "La Festa", l’evento del Pd provinciale allestito negli spazi del Campovolo cittadino, con iniziative fino al 3 settembre. Si comincia stasera con l’apertura dei vari stand di gastronomia e animazione. Al via anche gli spettacoli, con la musica dance del Fluo Party, con il ballo liscio in balera con l’orchestra di Marco Gavioli, fino al piano bar con Vittorio Bonetti e Robby Pellati. Per gli spettacoli da segnalare la comicità di Antonio Guidetti il 21 agosto, Giuseppe Giacobazzi & Friends il 30 agosto e Duilio Pizzocchi il 3 settembre. Per i concerti occorre attendere il 22 agosto per Manuel Agnelli, il 23 per Max Collini, poi Emma Nolde (il 24), Naska (il 28), Bugo (il 29) e Daniele Silvestri la sera del 31 agosto. Mentre lo show dei fuochi d’artificio quest’anno sono in programma il 21 agosto. Saranno cinque i ristoranti a La Festa: la Resdora, Gente di mare, il Rifugio, il Chiosco e il Falò con tanto di piatto Octoberfest.