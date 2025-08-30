Stasera biancorossi sul parquet. Amichevole con la Benedetto XIV

La nuova Una Hotels si presenta questa sera, nella tradizionale cornice del PalaGiovanelli di Castelnovo Monti, ai propri tifosi. Sul parquet dell’impianto del capoluogo appenninico, come ormai pluriennale consuetudine, con inizio alle ore 19, gli alfieri biancorossi giocheranno la prima amichevole di stagione sfidando, in palio il terzo trofeo "Sport Valley", la Benedetto XIV Cento, formazione di serie A2. Il match sarà soprattutto l’occasione per vedere all’opera i volti nuovi della Pallacanestro Reggiana versione 2025/2026, a partire dall’estroso, ma solido, playmaker Troy Caupain, passando per i due acquisti italiani del mercato estivo, Severini e Woldetensae, indi osservare l’intesa della coppia di lunghi Williams-Echenique, che avendo già giocato insieme l’anno scorso al Petkim Spor in Turchia, che fu anche avversaria di Reggio in Bcl, si suppone abbiano già un minimo di alchimia pregressa, a tutto vantaggio di quella che dovrà raggiungere, più presto del solito dato l’avvicinarsi del Q-Round per provare ad accedere nuovamente alla citata Coppa europea, la truppa guidata da Dimitris Priftis.

Stante che il gruppo Una Hotels è al lavoro da poco più di dieci giorni e che al lavoro tecnico si accoppia quello di preparazione fisica tra palestra e piscina, l’obiettivo di giornata non sarà ovviamente né il risultato né l’idea di vedere già il reale volto del team in prospettiva stagionale, quanto piuttosto offrire agli oltre 500 spettatori che saliranno verso il crinale, un assaggio di pallacanestro ben cucinata, dopo il digiuno estivo. Tutti i biancorossi in organico saranno presenti a referto ma, come sempre avviene in questi casi, è verosimile che il tecnico greco offrirà adeguati minuti a tutti gli effettivi, con ampie rotazioni. Per quanto riguarda gli avversari, la truppa ferrarese, allenata da coach Emanuele di Paolantonio, si presenta ai nastri di partenza con il desiderio di confermarsi in categoria senza correre particolari patemi. Per raggiungere l’obiettivo conta in particolare sulla coppia Usa Gabe Devoe, tra gli esterni, e Stacy Davis da numero 4, corroborata dal esperto Centro Abdel Fall e dall’emergente play Nicolas Tanfoglio.

Gabriele Gallo