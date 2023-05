Stasera faccia a faccia tra i due candidati

Tra meno di una settimana si conoscerà il nome del nuovo sindaco di San Polo (si vota domenica 14 e lunedì 15). Le compagini politiche si sono compattate in due liste civiche. "San Polo Progetto Comune", sostenuta da Pd e M5s, ricandida Franco Palù con un secondo mandato; "Alleanza per San Polo" con l’imprenditore Pietro Azzolini come candidato sindaco, è sostenuta da FdI, Lega, Forza Italia e lista "Cambiamo San Polo" (attualmente in consiglio comunale con Dino Cagnoli). Quali le differenze? Quali Stasera alle 20,30 al Circolo Arci Pontenovo il dibattito tra i due sfidanti, condotto dalla giornalista del Resto del Carlino Francesca Chilloni.