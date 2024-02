Stasera ’Green Border’ di Agnieszka Holland

Per la rassegna "Prima visione", stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, viene proposto il film "Green Border", diretto da Agnieszka Holland, per una produzione di quest’anno che coinvolge Polonia, Francia, Belgio e Germania. E’ ambientato nel 2021. Una famiglia siriana atterra a Minsk per cercare di raggiungere il confine Bielorussia-Polonia e poi i parenti in Svezia. Ma la foresta che separa i due Paesi è ormai teatro di una guerra di sopravvivenza per i rifugiati, in un clima di destabilizzazione per i governi occidentali. Si ritrovano alle prese con la violenta repressione della polizia di frontiera polacca, che su ordini del governo Duda cerca di ricacciarli indietro senza riguardo.