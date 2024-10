Stasera il derby clou fra Jolly e Correggio

È il derby tra Basket Jolly (2) e Pallacanestro Correggio (2) di Emanuele Pini (foto) il match clou della terza giornata di Divisione Regionale 1. Alle 21,30, in via I° Maggio, la sfida tra due squadre che vogliono riscattare la sconfitta dell’ultimo turno e rilanciarsi così in classifica: grande ex il tecnico dei padroni di casa Stachezzini, con un trascorso importante in giallonero. Alle 21,15 gli altri due match: il Basketreggio (0), dopo due netti ko in altrettante gare, affronta il Magik Parma (2), che ha in Gorreri, Gaudenzi, Tognato e Guidi un poker capace di far male in attacco. A caccia del primo hurrà stagionale la Pallacanestro Reggiolo (0) di scena al PalaMagnani col Medolla (0).