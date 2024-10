Stasera il Festival Aperto dà i numeri: ’13’ e ’14’

Il Festival Aperto - stasera alle 20,30 al Teatro Ariosto - presenta due coreografie (dai titoli "13" e "14") che fanno parte delle Numerical Series, curiosa idea di Tao Dance Theater, compagnia con sede a Pechino, vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale Danza 2023, che ha dato vita a un insieme di tante creazioni, ognuna delle quali si intitola con il numero dei danzatori coinvolti.

Una performance fondata sulla forza ipnotica del corpo e sul potere del movimento e su un’estetica minimalista. "13", per 13 danzatori, si sviluppa secondo uno schema triplice, indagando tre modi del corpo di relazionarsi: l’assolo, il duetto, l’ensemble. Partendo dall’unità dell’ensemble, la coreografia frammenta progressivamente i danzatori, un insieme roteante su una scena bianca, in formazioni diverse tra ralenti e accelerazioni improvvise..

Uno studio sul ritmo, "14", per 14 danzatori, ricorre a veloci cambi di movimento che fanno emergere tutte le possibilità tra stasi e movimento, una coreografia rigorosa in un’esplosione di colori. Risultato di un dinamismo complesso, 14 porta il vocabolario del "Circular Movement System" – un processo di studio creato da Tao Ye e Duan Ni con i loro danzatori, che si accosta al corpo in modo circolare – all’estremo: punti, linee e piani che si intersecano nello spazio riconducono l’opera al puro movimento dispiegandone tutta la gamma di possibilità. Biglietti interi: 25 e 20 euro.

Domani alle 18, sempre al Teatro Ariosto, Duan Ni - co-direttore artistico Tao Dance Theatre - terrà un workshop rivolto a danzatori professionisti, insegnanti di danza e studenti di livello avanzato. Ingresso 10 euro.

Stella Bonfrisco