Stasera il film "L’ultimo spettacolo". La denuncia del regista Morabito per i duemila animali usati nei circhi

Si stima che siano circa duemila gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli e addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti. Di questo parla il film "L’ultimo spettacolo", in programma questa sera alle 21 al Rosebud. Presente in sala il regista Andrea Morabito. Da anni è prevista l’approvazione di un decreto attuativo che vieti l’uso degli animali in questi spettacoli, come avviene già in molti paesi europei. Approvazione numerose volte rimandata e che deve essere approvata entro il 18 agosto, pena la decadenza della legge-delega. "L’ultimo spettacolo" è una storia di liberazione, che racconta come 20 animali siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna, grazie alla tenacia dei volontari e attivisti della Lav di Cagliari, che per anni non si sono arresi, fino alla svolta.

s.bon.