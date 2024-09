Stasera il galà del basket

A Quattro Castella è tutto pronto per una vera e propria parata di stelle dello sport e della pallacanestro italiana. A partire dalle 19 infatti, in piazza Dante, andrà in scena la 38esima edizione del ‘Premio Reverberi’, l’oscar del basket intitolato a una figura storica di questo sport come quella del compianto arbitro reggiano.

A decretare il successo di Nico Mannion e Matilde Villa, rispettivamente nella categoria ‘Mvp Maschile’ e ‘Mvp Femminile’, è stato il voto di una giuria composta da istituzioni cestistiche nazionali, addetti ai lavori e giornalisti specializzati.

Oltre a questi due grandi atleti, cresce l’attesa anche per l’assegnazione del premio ‘Protagonista Olimpico dello Sport’ alla leggenda del nuoto italiano Gregorio Paltrinieri, da sempre grandissimo appassionato di basket. A proposito di Olimpiadi, la serata prevede anche la celebrazione degli ‘Eroi di Atene 2004’, ovvero la spedizione azzurra dell’Italbasket che conquistò la storica medaglia d’argento. Sul palco, infatti, saliranno alcuni protagonisti di quell’impresa tra cui Gianluca Basile, Matteo Soragna e Giacomo Galanda. Scorrendo l’elenco dei vincitori, troviamo il coach canturino Nicola Brienza come ‘Migliore Allenatore Maschile’ e il coach fresco di tricolore Andrea Mazzon come ‘Migliore Allenatore Femminile’.

Nella categoria ‘Under 22’ gli Oscar vanno al veneziano Davide Casarin e alla bresciana Carlotta Zanardi, giovane stella di Schio, mentre per la prima volta nella storia del premio il ‘Miglior Arbitro’ è donna: Silvia Marziali. Il premio ‘Protagonista dello Sport’ va a Giuseppe Mangone, coach modenese (ex Pallacanestro Reggiana) che ha guidato l’Italbasket Under 17 ai Mondiali di Istanbul dove ha conquistato la medaglia d’argento e si è aggiudicato il premio come miglior coach della manifestazione.

Ci sono poi i premi speciali: quello per ‘Basket & Solidarietà’ che va a ‘Play4Mada’, un progetto sostenuto dalla cestista Giorgia Sottana mirato all’integrazione dei giovani e al contrasto alle povertà in Madagascar attraverso lo sport, mentre il premio ‘Giacomo Piccinini’, destinato ad un giovane personaggio del mondo cestistico reggiano, verrà consegnato a Davide Iemmi, allenatore del settore giovanile di Pallacanestro Reggiana e in particolare della formazione Under 15 con cui ha raggiunto le Finali nazionali.

Francesco Pioppi