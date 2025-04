Stasera la lezione antitruffa

Un incontro pubblico contro le truffe. Si svolge stasera alle 18,30 alla sala Aldo Moro di Fabbrico, organizzato in collaborazione con il gruppo di Controllo di vicinato del paese. Intervengono il maresciallo Paolucci della locale caserma dei carabinieri e il comandante della polizia locale dell’Unione Pianura reggiana, Tiziano Toni. Un’occasione per tutti i cittadini, in particolare persone anziane o "fragili", per evitare di restare vittime di gravi e fastidiosi reati. Anche nella zona di Fabbrico, e più in generale nel distretto della Pianura reggiana, sono ancora numerosi i reati come furti e truffe, talvolta usando stratagemmi telefonici oppure attraverso messaggi sul web.