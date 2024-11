Stasera le premiazioni di Avis

Stasera alle 20,45 al centro Kaleidos di Poviglio è in programma la premiazione dei giovani vincitori del concorso "Avis premia impegno e volontariato", con ingresso libero a tutti. L’evento coinvolge le sezioni Avis di Guastalla, Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Santa Vittoria, unite nella realizzazione di un importante progetto, con assegnazione di buoni spesa (per acquistare prodotti tecnologici/informatici) a studenti di istituti superiori del territorio, diplomatisi nell’anno scolastico 2023/2024, che si sono distinti per il loro meritevole impegno scolastico e per la partecipazione ad attività di volontariato in Avis o in altre associazioni.

Ad animare la serata il gruppo musicale "Il Giardino dei Pini", con un repertorio soul, funk e black, insieme a successi internazionali.