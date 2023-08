Stasera live di brani d’autore con la cantautrice Emma Nolde

C’è il concerto di Emma Nolde, stasera dalle 21,30, all’area spettacoli de La Festa, l’evento del Pd allestito al Campovolo cittadino. Emma Nolde, 23 anni, toscana, al RockContest 2019 si era aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano ’Nero Ardesia’ e a settembre 2020 aveva pubblicato ’Toccaterra’, il suo primo album, recepito in modo positivo da pubblico e addetti ai lavori. È considerata una delle voci future della musica italiana. Il disco è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il tour di "Toccaterra" ha contato oltre cinquanta concerti in giro per l’Italia. L’ingresso al concerto di stasera è gratuito.

L’esibizione di Emma Nolde non è l’unico evento in programma a La Festa. Stasera alle 21 è prevista la presentazione del libro "Il gesuita comunista" di Matteo Manfredini, mentre in balera si danza con l’orchestra di Massimo Venturi e Barbara Lucchi. Al piano bar è prevista la musica dal vivo con Ram & Maurizio.