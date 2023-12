Stasera ’Maestro’ al Rosebud

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, viene proiettato il film "Maestro", che racconta la relazione profonda e coraggiosa di tutta una vita tra l’icona musicale Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Una proiezione di quest’anno proposta in versione originale con sottotitoli in italiano, per la regia di Bradley Colley. Dal momento in cui Leonard Bernstein piomba sul palcoscenico della Carnegie Hall (a soli 25 anni, a condurre per la prima volta la New York Philarmonic, cosa che farà per una leggendaria tenitura decennale), la sua ascesa è inarrestabile. Accanto a lui – direttore d’orchestra, compositore (anche per film drammatici come "Fronte del porto" e musical come "West Side Story") insegnante e studioso della musica – c’è la moglie Felicia Cohn Montealegre.