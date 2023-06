Stasera nel Reggiano, Stand Up Comedy, musica, tributi e fiere

Tanti appuntamenti stasera nel Reggiano, pur se con uno sguardo al meteo. Alle 21,30 parte la "Stand Up Comedy Franton", rassegna comica a Guastalla. Si parte con lo show di Filippo Caccamo: non in piazza Mazzini, come previsto, ma al teatro Ruggeri (ingresso libero). Al via "San Martino in Festa", nella frazione di Guastalla: stasera la musica di "Onda d’urto", domani ritmi latini con dj Davide Reggiani, domenica dj Celu. A San Rocco di Guastalla gli eventi di "Paese in festa": stasera dj set. Al parco del Liofante a Salvaterra di Casalgrande la festa di Ema-Soccorso Ambulanze: stasera concerto di Canne da Zucchero, domani i Simply Rock, domenica tributo a Vasco Rossi. Stasera alle 21 al parco rocca di Castelnovo Sotto il concerto dei Viva Liga. Festa dello sport all’oratorio di Pieve Rossa a Bagnolo: stasera concerto dei Tabs. A Poviglio festa della birra in via Zappellazzo: stasera dj set con Generazione Z, domani live de Le Cotiche. A Correggio la Festa del Pd con la presentazione del libro "Ne è valsa la pena", dedicato a Germano Nicolini, dj set con Kinga e la musica del Summer Party. A Reggiolo al via la fiera di luglio: stasera concerto della Filarmonica Rinaldi e il "New Euforika multitribute show".