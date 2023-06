Stasera note dei Beatles con la tribute band, domani tocca ai Sonohra

Stasera alla festa Riomania, al parco pubblico di Rio Saliceto, è in programma il concerto di The Beatbox, una celebre tribute band dei Beatles, con Filippo Caretti, Marco Breglia, Michele Caputo e Federico Franchi, impegnati a far rivivere l’energia e la musica del quartetto di Liverpool, che ha scritto una pagina della storia della musica. Restano aperti i vari stand della gastronomia, animazioni e servizio bar.

Domani sera a Romania l’atteso concerto dei Sonohra, giovedì sera "Il Pagante", venerdì i ritmi della Bombon3ra, sabato sera tributo a Vasco Rossi con il gruppo "Nonsiamomicagliamericani". I live iniziano alle 22, con ingresso gratuito.