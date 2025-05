Stasera premiazione del concorso

Stasera alle 18,30 alla sala dell’Antico Portico, al piano terra di Palazzo ducale, in centro storico a Guastalla, è in programma la premiazione dei giovani vincitori del concorso letterario e figurativo dal titolo "Come una carezza", che è stato rivolto agli studenti degli istituti superiori Russell e Carrara, con sedi proprio a Guastalla, e realizzato a cura dell’associazione "Noi per l’Hospice". Alla iniziativa sono attesi dei responsabili della Rete Cure Palliative, dirigenti della Smeg e rappresentanti del Comune di Guastalla. Agli studenti vincitori saranno assegnati nove premi in denaro. Si tratta di un progetto che unisce la cultura, la letteratura e l’arte in generale ai temi della assistenza e della disponibilità verso gli altri.

A conclusione della cerimonia di premiazione è in programma un buffet di festeggiamento.