Stasera ’Remember Picchio Rosso’ Domani spazio a Benny Benassi

Doppio appuntamento musicale al parco dei Popoli di Castellarano. Si comincia stasera con il revival "Remember Picchio Rosso" che vede impegnati in consolle Stefano Facchini, Luca Zanarini, Diego Ferrari e Simona G, con vocalist La Lira. In apertura anche il live di Marco Baroni. Evento organizzato da Radio Stella e Pro loco di Castellarano. E domani arriva la prima edizione di Electronic BBQ, festival di musica e sapori immerso nel verde del parco dei Popoli. Tornei sportivi, food truck e una divertente Color Run faranno da cornice a una giornata al parco nel quale la musica farà da regina. In consolle è atteso il dj e producer di fama internazionale Benny Benassi (foto), insieme a Mazz, Constantin, Havoc & Lawn e CrazyD. Il festival musicale di domani era stato programmato per la serata del 24 giugno, poi rinviato in quanto in quella stessa data era stato previsto il concerto "Italia Loves Romagna" a Reggio.

L’evento di Castellarano arriva proprio da un’idea di Benny Benassi, la cui esibizione in consolle sarà preceduta dal dj set di altri suoi colleghi.

Dal pomeriggio sono previsti tornei di beach volley, padel e basket prima di una "Color Run" serale. Poi spazio alla musica.