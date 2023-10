Stasera si chiude con Lazza

Serata finale, oggi, per l’Omi Festival, al Reggiane Parco Innovazione, per proporre al pubblico il meglio della scena house e techno italiana e internazionale. Attesi sul palco, nel terzo atto dell’evento, artisti come Lazza, Goedo, Diss Gacha, Havoc & Lawn, Nicola Schenetti e Roccardo Savi. Porte aperte dalle 16. Alla Cantina Garibaldi, in via Di Vittorio a Puianello di Quattro Castella, oggi dalle 13 il concerto blues con la Max Lugli Blues Experience, guidata dal noto armonicista, impegnato sul palco con Oscar Abelli e Lorenzo Zambini. In piazza della Vittoria a Reggio è aperto il Mercato Europeo con numerosi stand di prodotti italiani e dei vari Paesi del Continente. Mentre in piazza Prampolini e piazza Martiri del 7 Luglio, in città, c’è "Reggio in Fiore", mostra mercato di piante, fiori e artigianato, per trasformare il centro storico in un giardino unico e colorato.