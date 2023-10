Stasera si discute di lavoro femminile

Il gruppo consiliare ‘Futuro Comune’ di Carpineti ha organizzato per oggi pomeriggio alle 17,30 al bar-trattoria Da Giovanni in via Monte Faraone 32 Le Casette, un incontroaperitivo in cui discutere del passato e delle prospettive future del lavoro per le donne della montagna. Nicoletta Beretti porterà la testimonianza dell’esperienza di mondina in Piemonte su racconti di Valeria Depietri, mentre Monica Marescalchi illustrerà le sue esperienze rispetto alla formazione e all’approccio al mondo del lavoro di oggi.