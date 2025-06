Stasera si gioca il derby dei pediatri. In campo i medici di Reggio e Parma

Derby calcistico tra Reggio e Parma stasera dalle ore 20 a Montecchio. Una sfida che di solito fa tremare i polsi alle forze dell’ordine, ma che oggi al centro sportivo D’Arzo si svolgerà in un clima decisamente amichevole: in campo infatti si affronteranno i pediatri del Santa Maria Nuova e del Policlinico d’Oltre Enza. Gli allenatori? I rispettivi primari: i granata hanno come mister il professor Alessandro De Fanti, i gialloblù il professor Icilio Dodi dell’Ospedale dei Bambini ’Barilla’.