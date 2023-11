Stasera si improvvisa con Paolo Rossi

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena "Da questa sera si recita a soggetto!" di Paolo Rossi, in scena con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciai, Caterina Gabbanella, Laura Bussani, Alessandro Cassetti e con la partecipazione del pubblico. Uno spettacolo in cui si improvvisa, con l’esito della rappresentazione che dipende molto dagli spettatori, dal clima, dagli attori, da chi sceglierà di parlare per primo. A soggetto, ovviamente; a braccio, con dei punti fissi ma senza copione.

Lo spettacolo farà tappa domani sera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla. Mentre al teatro Bismantova di Castelnovo Monti stasera alle 21 va in scena "L’ombra di Aldo Moro" con Pino Calabrese, che cura anche la regia.