Stasera tocca ai cortometraggi

Spazio agli errori creativi dei giovani, oggi al Reggio Film Festival, che alle 21 negli spazi di SD Factory (via Brigata Reggio 29) ha in programma la visione dei cortometraggi partecipanti al concorso per giovani videomaker, promosso dal Servizio Officina Educativa - Partecipazione Giovanile e Benessere del Comune di Reggio. "Sono stati selezionati ventotto corti realizzati da giovani filmmaker della Regione – spiega il direttore Scillitani – Ogni corto sarà accompagnato e presentato dagli autori. Ci sarà un premio di 1500 euro per il miglior cortometraggio, di 1000 per il secondo e di 500 per il terzo classificato. Inoltre verrà assegnato un premio di 500 euro dalla giuria Giovane Critica Unimore". Le opere vincitrici saranno rivelate nella serata di premiazione del Reggio Film Festival, domenica al Teatro San Prospero. I giovani filmmaker hanno interpretato il tema dell’errore in varie accezioni: si va dalla vertigine per l’uso eccessivo di automatismi informatici; si parla di amore profano e di amore terreno, di errori nel processo creativo, dell’errore che si compie ricercando la perfezione. E poi di errori e rimpianti, di vite non vissute,ma anche degli errori nel mondo del lavoro. Ingresso libero e gratuito.

Lara Maria Ferrari