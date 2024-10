Stasera torna lo Zaino dell’Artista. Sul palco la tribute band Viva Liga

Al via la XV edizione dello Zaino dell’Artista, al centro sociale XXV Aprile a Correggio, con serate a scopo benefico con cena, anteprima, concerto, condivisione di obiettivi solidali per l’acquisto di attrezzature per il Centro Arcobaleno, il locale centro diurno residenziale per diversamente abili. Informazioni: tel. 0522-692822.

Stasera si comincia con la cena de "Le specialità di Arianna" di Fabbrico, alle 21,30 presentazione della campagna benefica, alle 22 concerto dei Viva Liga (foto), un tributo a Luciano Ligabue, con Luca Spaggiari (voce e chitarra), Luca Cavazzoli e Diego Venturelli a chitarre e cori, Luca Bertani al basso e Andrea Po alla batteria.

Il 9 novembre il Francesco Guerra Trio, il 14 dicembre l’Elliade di Ellade Bandini, l’11 gennaio il concerto di Giacomo Voli con classici del rock in acustico, con brani di Queen, Pink Floyd, Toto e Deep Purple.