Stasera tuffo negli anni Novanta. Domani il concertone di Cosmo

La festa nazionale del Pd, all’Iren Green Park a Reggio, per domani sera prevede uno dei concerti di punta della manifestazione, con il giovane Cosmo impegnato in una delle tappe del tour legato all’album "Sulle ali del cavallo bianco". Ingresso a pagamento, con prevendite su Ticketone. Cosmo, nome d’arte di Marco Jacopo Bianchi, artista piemontese, propone il suo ultimo album uscito lo scorso marzo, a tre anni da "La terza estate d’amore".

Stasera, intanto, alle 21 alla tenda Elsa Morante viene presentato il libro "Il Giallo del Tour" con Beppe Conti e Davide Cassani. In Arena alle 22 spazio ai ritmi dance con il dj set "Voglio tornare negli anni Novanta", in balera spazio alla musica dell’orchestra Edmondo Comandini, all’Emilia Bar alle 21 il concerto di One Glorious Minute.