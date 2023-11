Statale 63, schianto tra auto e moto. Ricoverato a Parma un 57enne

Grave incidente stradale ieri mattina lungo la statale 63 del Valico del Cerreto in località Terminaccio di Castelnovo Monti: scontro tra auto e moto, gravemente ferito il motociclista, soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in terapia intensiva. All’atto dello scontro tra i due mezzi è stata subito allertata la centrale del 118 soccorso da automobilisti in transito, sul posto sono prontamente giunti i sanitari egli agenti della polizia locale per i rilevi.

L’incidente il località Terminaccio, sulla statale 63 a pochi chilometri da Castelnovo Monti in direzione sud, si è verificato nella tarda mattinata di ieri con lo scontro tra la moto, condotta da un 57enne, e l’auto con alla guida un 53enne reggiano.

L’impatto tra i due automezzi, che viaggiavano in direzione opposta, è stato violento e mentre l’automobilista è rimasto pressoché illeso, la peggio, come sempre accade in simili indicenti, è toccata al centauro di 57 anni il quale ha subito un grave trauma. Immediatamente sul posto i sanitari della Croce Verde e l’automedica di Castelnovo Monti che, viste le condizioni del motociclista, hanno ritenuto opportuno attivare anche l’elisoccorso. Prestate le prime cure e stabilizzato il motociclista nel luogo dell’incidente, è seguito il rendez-vous con l’elisoccorso, atterrato nel frattempo nella vicina piazzola.

Quindi il 57enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma dove, dopo un primo controllo e cure, è stato ricoverato in terapia intensiva. Agli agenti della polizia locale, oltre al controllo del traffico sulla strada statale durante l’intervento di soccorso, spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di rilevare eventuali responsabilità dei due conducenti coinvolti.

Settimo Baisi