"Stato d’emergenza per l’Appennino"

"Le Regioni non possono essere lasciate da sole" affermano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e Andrea Corsini, assessore a turismo e commercio, in un comunicato con il quale pongono all’attenzione di tutto il Paese l’emergenza climatica del nostro territorio. "Occorre un piano straordinario per far fronte a una situazione altrettanto straordinaria. I nostri operatori dell’Appennino bianco, dopo le stagioni cancellate dal Covid, oggi sono alle prese con un altro momento nero che sta cancellando gran parte degli incassi dell’inverno con effetti che rischiano di essere irreversibili".

La nostra montagna si presenta senza il manto nevoso che attrae ogni anno in questa stagione turisti e sportivi, una situazione che sta creando non pochi problemi ad albergatori, gestori di impianti di risalita e maestri di sci che si sono visti cancellare tante prenotazioni. E che riguarda, oltre all’Emilia-Romagna, anche altre regioni del comprensorio. Per questo Bonaccini e Corsini hanno deciso di consultarsi con gli assessori al turismo Leonardo Marras (Toscana) e Daniele Damario (Abruzzo) per chiedere un incontro urgente a Daniela Santanchè, ministro competente a livello nazionale.

"Per risollevare un comparto in ginocchio – precisano Bonaccini e Corsini – dobbiamo puntare su tre leve: investimenti, mutui e liquidità. Bisogna che il governo intervenga in primo luogo con risorse fresche per compensare, almeno in parte, i danni prodotti da questa anomalia climatica; poi con provvedimenti per posticipare i mutui e dare così sollievo immediato agli operatori; infine con aiuti per la sostituzione dei vecchi impianti di innevamento con quelli di ultima generazione che permettono di mantenere la neve artificiale anche a temperature più elevate. Un intervento a valere su tutta la montagna appenninica che, purtroppo, possiamo immaginare sarà sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico. Dobbiamo puntare anche sulla tecnologia per cercare di mettere gli operatori nelle condizioni di resistere e di non essere costretti ad abbandonare le nostre montagne, di cui sono un presidio importante".