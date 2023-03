"Stato sia punto di riferimento per il contrasto alle mafie"

Una serata contro la criminalità organizzata, intitolata “Voci di legalità“ è andata in scena nei capannoni di via Breda Vignazzi a Brescello, gli stessi confiscasti alla ’ndrangheta e ora sede della Protezione civile del paese. Diversi i collegamenti a distanza con ospiti vari, tra i quali Beppe Carletti dei Nomadi e Giovanni Impastato. Sul palco anche Dario Vassallo (foto), fratello di Angelo, il sindaco di Pollica ucciso quasi 13 anni fa. Dario Vassallo, a capo della Fondazione intitolata al fratello, lotta da anni per diffondere la cultura della legalità: "È la cultura l’arma per combattere mafia e illegalità. Ma occorre che lo Stato diventi davvero un punto di riferimento per la lotta alla mafia e alla corruzione", le parole di Vassallo, poco dopo spettatore, al teatro di Fabbrico, dello spettacolo con Ettore Bassi che racconta la storia del fratello. La serata brescellese, organizzata da NoveTeatro, ha visto la partecipazione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Elena Benassi, delle forze dell’ordine, volontariato, Protezione civile. Gli interventi sono stati intervallati da esibizioni con la cantante Rosa Alberini e giovani della scuola di musica locale.

Antonio Lecci