Statua danneggiata a Reggiolo: ora a Villa Fassati aumenterà la sicurezza

Sarà probabilmente aumentata la vigilanza su Villa Fassati di Reggiolo, storico ed elegante edificio ora sede della Fondazione Officina delle Arti, colpita da un tentato furto che lunedì ha danneggiato una preziosa statua in marmo che raffigura la maternità e la sua tutela, opera dello scultore reggiano Mario Pavesi. Pare che non vi siano ancora telecamere all’esterno della struttura, ufficialmente riaperta meno di un mese fa. E questo rischia di rendere più difficili le indagini dei carabinieri di Reggiolo, intervenuti per i primi accertamenti, quando è stata segnalata la statua rinvenuta a terra, con la testa staccata. Una scultura che al mercato dell’arte può valere fino a centomila euro. I ladri avrebbero superato la recinzione dal retro, dall’area di una scuola. Hanno agito di giorno, forse per non destare sospetti tra i passanti, simulando operazioni difficili da far passare inosservati di notte. Ora si lavorerà a un sistema di maggiore protezione antifurto, oltre che per cancellare i segni lasciati ai ladri alla preziosa statua.