Stavolta resta in carcere l’ucraino molesto

Oleksii Smirnov dovrà sottoporsi a una perizia medica per stabilire se è in grado di sostenere in modo consapevole un procedimento penale. Il 50enne di nazionalità ucraina, arrestato nella serata di giovedì della settimana scorsa dopo aver seminato il panico in un condominio di Castelnovo Monti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato (l’uomo dopo aver sfondato a calci e pugni la porta di un appartamento del condominio dove viveva col convivente, si era impossessato di un tablet e di un cellulare, venendo arrestato poco dopo dai carabinieri), è da un paio di giorni rinchiuso in una cella del carcere di via Settembrini a Reggio, a seguito dell’aggravamento della misura cautelare cui era stato sottoposto.

Infatti, all’esito della direttissima di venerdì della settimana scorsa, a Smirnov era stata applicata la misura dell’obbligo di firma giornaliera presso la stazione dei carabinieri di Castelnovo. Una decisione che aveva scatenato la ferma disapprovazione del sindaco del capoluogo montano, ma che Smirnov non ha mai di fatto rispettato.

Già il giorno successivo (dopo aver passato la nottata sotto il portico dell’ex Inps di Castelnovo Monti), è stato visto in centro a Reggio, dove, nella serata di sabato, in preda a un evidente stato di alterazione da abuso di alcol, è crollato improvvisamente a terra, in via Guasco. Dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, dove, avrebbe molestato gli operatori sanitari che gli assistevano.

Una serie di eventi che hanno indotto il pubblico ministero Valentina Salvi a chiedere alla dottoressa Iusto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti dell’indagato. Accolta dal giudice, così che il 50enne, senza fissa dimora, è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e accompagnato in carcere. Ieri mattina, poi, accompagnato da due agenti della polizia penitenziaria, Smirnov è comparso in tribunale per la continuazione della direttissima.

L’avvocato difensore, Francesco Cupello del foro di Reggio, ha in via preliminare richiesto che il suo assistito venga sottoposto a una perizia medica: "Dalle carte emerge chiaramente un cronico problema di alcolismo da parte del mio assistito", ha sostenuto il legale davanti al giudice: "Non si tratta di un fatto isolato, o singolarmente inteso. Bensì uno stato che perdura nel tempo, che può implicare conseguenze anche sulla sua capacità di stare in giudizio". Il pm si è rimesso alla valutazione del giudice. La dottoressa Iusto, dal canto suo, ha immediatamente acconsentito alla richiesta avanzata dall’avvocato Cupello, e ha fissato per il 15 settembre la data in cui verràconferito l’incarico al perito.

Oltre al procedimento per furto aggravato, su Smirnov pende una denuncia per ipotesi di reato quali maltrattamenti, lesioni personali gravi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In diversi episodi avrebbe vessato fisicamente il compagno convivente, provocandogli lesioni guaribili in 40 giorni e sarebbe stato trovato in possesso di una roncola con una lama di 42 centimetri.

Ni.Bo.