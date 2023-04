Stazione, allarme degrado I cittadini: "Bivacchi e rifiuti in via Chiesi e IV Novembre"

Vecchi-nuovi problemi di degrado in zona stazione.

La denuncia viene dai residenti ed è relativa a un passaggio pedonale di viale IV Novembre – occupato in pianta stabile da persone che recano disturbo ai passanti – e alle autorimesse di via Chiesi, il cui ingresso è diventato rifugio di sbandati.

"Nel budello pedonale che da viale IV Novembre porta in via Turri (retro ultimo palazzo) – segnala un residente – il defatigante lavoro delle forze dell’ordine purtroppo non porta ad alcun miglioramento; il controllo delle persone che sono lì (se ci sono perché i più spariscono all’arrivo dell’auto della polizia) serve tre minuti tre, dopo si riempie più di prima".

Il cittadino – che ha inviato il suo esposto via pec anche alle autorità centrali – segnala inoltre che gli spacciatori e consumatori sono sempre più strafottenti, si mettono anche davanti alla prima vetrina del bar per fare i loro comodi e chi passa di li per andare in stazione o nei negozi non ha certo una buona impressione".

Insomma, "il vicoletto è impraticabile e non viene utilizzato da alcuna persona di buon senso: chi passerebbe mai in mezzo a 10 – 15 ed oltre personaggi poco raccomandabili che l’hanno scelto a loro base, con tanto di sedie per stare più comodi?"

La strigliata finale: "Allora cosa si aspetta a chiuderlo? Mettere due transenne che ne impediscano l’accesso è una cosa complicata? E’ necessaria una rissa o peggio perché qualcuno prenda una decisione che non mi pare di così difficile attuazione?".

A poche decine di metri di distanza, fa capolino un altro problema molto sentito.

L’ingresso dei garage effettivamente non è un gran biglietto da visita: un tappeto di avanzi di cibo, qualche siringa, coperte, bottiglie.

Via Chiesi – la strada parallela a viale IV Novembre, tra via Turri e via Emilia all’Ospizio – torna ad essere una piazza dello spaccio e un pericolo per i proprietari delle autorimesse.

L’anno scorso la situazione esplose.

I cittadini denunciarono d’essere stati di fatto espropriati dei propri garage, nei quali era diventato pericoloso avventurarsi proprio per la presenza di giovani stranieri.

Di notte, incappucciati nelle loro felpe, avevano fatto dell’edificio la propria piazza di spaccio. Forzavano il cancello d’ingresso elettrico (costringendo i proprietari a costose riparazioni), depredavano i garage (muniti nel tempo di meccanismi antifurto), nascondevano la droga nei tombini, occupavano la zona.

Dopo la vibrata protesta dei cittadini – rilanciata per giorni dal Carlino – la Volante fece un blitz (seguito da una serie di controlli e alcuni rimpatri) che si rivelò risolutivo.

Ma ciclicamente il problema si ripropone. E i cittadini tornano a sperare in una soluzione.