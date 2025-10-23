Stazione, ancora degrado. Furto con violenza in via Turri

Avrebbe aggredito e derubato la vittima del suo zaino, in via Turri, nella zona della stazione ferroviaria storica. Si tratta di un 29enne africano, che è stato prontamente fermato e identificato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio, supportati da personale della S.I.O. del quinto Reggimento Emilia–Romagna intenti a svolgere un servizio di controllo del territorio. Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica diretta da Calogero Gaetano Paci un uomo di 29 anni, africano senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, quando i militari della sezione radiomobile, unitamente ai carabinieri della S.I.O, durante un servizio perlustrativo e di controllo nei pressi della stazione storica sono intervenuti in via Turri, allertati dalla vittima. Giunti sul posto, i militari hanno proceduto con l’identificazione delle parti coinvolte e hanno raccolto le immediate dichiarazioni dei presenti, compresi alcuni testimoni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima a piedi, aggredendola fisicamente e asportandole lo zaino. Sul posto è quindi intervenuto anche personale sanitario del 118, in quanto il presunto aggressore presentava una lieve ferita all’arto superiore, mentre la vittima non riportava lesioni. Successivamente, a seguito della denuncia formalmente presentata dalla vittima e degli accertamenti svolti, i carabinieri hanno acquisito elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’uomo, già noto ai militari per analoghe vicende. Alla luce dei fatti, i militari della sezione radiomobile di Reggio hanno condotto l’uomo in Corso Cairoli. Al termine delle formalità di rito, l’accusato è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano per il reato di rapina impropria.